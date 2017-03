Daders van roofmoord op cafébaas in Hoboken riskeren 30 jaar cel

Hoboken - Het openbaar ministerie heeft dertig jaar cel geëist voor Saïd S. (33) en Youssaf H. (25) die voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht staan voor de roofmoord op Hikmet Bildirici (47). De uitbater van café Draaiboom in Hoboken werd vorig jaar doodgestoken en beroofd van zijn inkomsten. Voor Mohammed E.B. (32), Marouane B. (28) en Fouad G. (24), die mee vervolgd worden voor schuldig verzuim, werd één jaar cel en 3.000 euro boete gevorderd. De nabestaanden van het slachtoffer willen hen ook veroordeeld zien voor roofmoord.

Het was een klant die op 26 april 2016 het levenloze lichaam van Hikmet Bildirici aantrof in zijn café op de hoek van de Krekelstraat met de Antwerpsesteenweg. De uitbater was met negen messteken gedood. De kassa, de bingokasten en zijn portefeuille waren leeggeroofd. Mohammed E.B. gaf zich een dag later bij de politie aan en leidde de speurders ook naar de vier andere beklaagden. Zij legden uiteenlopende verklaringen af over wat er zich die nacht had afgespeeld.

“Over de aanleiding zijn de meesten het met elkaar eens: Saïd S. had veel geld verspeeld op de bingokasten en eiste van de uitbater zijn centen terug. Toen het slachtoffer weigerde, had hij hem een mes op de keel gezet. Saïd S. spreekt als enige over een drugsschuld die de uitbater weigerde te betalen, maar uit niets blijkt dat het slachtoffer zich met drugs inliet”, zei procureur Kim De Laet.

Op vraag van Saïd S. hadden Fouad B. en Mohammed E.B. de gordijnen gesloten, waarna die laatste zich uit de voeten had gemaakt. Hij had wel nog gezien hoe Saïd S. en Youssaf H. met de cafébaas aan het worstelen waren. Marouane B. had Youssaf H. vervolgens zien steken en had ook Saïd S. met een mes gezien. Fouad G. verklaarde de eigenlijke steekpartij niet gezien te hebben.

Schuld naar elkaar geschoven

Youssaf H. en Saïd S. ontkennen allebei dat ze gestoken hadden en schuiven de schuld naar elkaar door. De procureur vond hun schuld echter bewezen. De drie andere beklaagden staan terecht voor schuldig verzuim. “Ze hebben de cafébaas aan zijn lot overgelaten. Misschien had het slachtoffer nog wel gered kunnen worden, als ze meteen na de feiten de hulpdiensten hadden verwittigd”, stelde procureur De Laet.

De burgerlijke partijen vroegen voor de drie een herkwalificatie naar roofmoord. “Ze zagen de messen en sloten de gordijnen en de deur. Ze wisten wel degelijk wat er stond te gebeuren, maar ondernamen niets om de twee anderen tegen te houden. Dat is strafbare deelneming door onthouding”, stelden advocaten Bart Verbelen en Kris Luyckx.