Havenkranen aan Rijnkaai beschermd als monument

Antwerpen - De elektrische havenkranen op de Rijnkaai, vlakbij de Waagnatie, zijn voorlopig beschermd als monument. Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) bekendgemaakt.

De elektrische havenkranen 400 KA en 410 KD op de Rijnkaai in Antwerpen maken deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS). De collectie is uniek in de wereld en toont de evolutie van de kraantechnologie.

De havenkranen worden nu beschermd omwille van hun historische, industrieel-archeologische en technische waarde. In de Antwerpse haven worden jaarlijks meer dan 200 miljoen ton goederen behandeld. De kranen zijn van het allergrootste belang in de snelle overslag van de goederen die in de haven worden aangevoerd en vormen een essentieel onderdeel van de haveninfrastructuur.

In de jaren 1950 kenden de kranen een ontwikkeling van zware mastodonten tot ranke reuzen. De goed bewaarde 400 KA vormde het toppunt van dit elegante profiel.

Kraan 410 KD incorporeerde de laatste ontwikkelingen in de kraantechnologie in 1961 en was in gebruik tot in 2003. De kraan heeft een grote waarde in het documenteren van de sterke groei van de Antwerpse haven.

De kranen werden nu tijdelijk beschermd als monument. Na een periode van negen maanden beslist de Vlaamse regering over een definitieve bescherming.