Deelnemerslijst Dwars door Vlaanderen

Waregem - De deelnemerslijst van Dwars door Vlaanderen (WorldTour) van woensdag 22 maart:

Lotto Soudal (Bel): 1. Jens Debusschere; 2. Tiesj Benoot; 3. Jasper De Buyst; 4. Tony Gallopin (Fra); 5. Marcel Sieberg (Dui); 6. Nikolas Maes; 7. Jürgen Roelandts; 8. Jelle Wallays Quick-Step Floors (Bel): 11. Philippe Gilbert; 12. Tim Declercq; 13. Dries Devenyns; 14. Fernando Gaviria (Col); 15. Iljo Keisse; 16. Yves Lampaert; 17. Zdenek Stybar (Tsj); 18. Niki Terpstra (Ned) Cannondale-Drapac (VSt): 21. Sep Vanmarcke; 22. Sebastian Langeveld (Ned); 23. Ryan Mullen (Ier); 24. Tom Van Asbroeck; 25. Dylan van Baarle (Ned); 26. Tom Scully (NZe); 27. Wouter Wippert (Ned); 28. Alberto Bettiol (Ita) Movistar (Spa): 31.Carlos Betancur (Spa); 32. Jorge Arcas (Spa); 33. Nuno Matos (Por); 34. Hector Carretero (Spa); 35. Carlos Barrero (Spa); 36. Dayer Quintana (Col); 37. Antonio Pedrero (Spa); 38. Jasha Sütterlin (Aus) Trek-Segafredo (VSt): 41. Marco Coledan (Ita); 42. Laurent Didier (Lux); 43. Kiel Reijnen (VSt); 44. Fabio Felline (Ita); 45. Mads Pedersen (Den); 46. Boy van Poppel (Ned); 47. Fumiyuki Beppu (Jap); 48. Edward Theuns BMC (VSt): 51. Loic Vliegen; 52. Jean-Pierre Drucker; 53. Martin Elmiger (Zwi); 54. Floris Gerts (Ned); 55. Stefan Küng (Zwi); 56. Dylan Teuns; 57. Francisco Ventoso (Spa); 58. Tom Bohli (Zwi) Orica-Scott (Aus): 61. Jens Keukeleire; 62. Mathew Hayman (Aus); 63. Caleb Ewan (Aus); 64. Luke Durbridge (Aus); 66. Christopher Juul Jensen (Den); 67. Mitchell Docker (Aus); 68. Roger Kluge (Dui) Team Sunweb (Dui): 71. Michael Matthews (Aus); 72. Roy Curvers (Ned); 73. Bert De Backer; 74. Ramon Sinkeldam (Ned); 75. Tom Stamsnijder (Ned); 76. Mike Teunissen (Ned); 77. Albert Timmer (Ned); 78. Zico Waeytens FDJ (Fra): 81. Arnaud Démare (Fra); 82. Mickael Delage (Fra); 83. Jacopo Guarnieri (Ita); 84. Lorenzo Manzin (Fra); 85. Marc Fournier (Fra); 86. Matthieu Ladagnous (Fra); 87. Olivier Le Gac (Fra); 88. Marc Sarreau (Fra) Ag2r-La Mondiale (Fra): 91. Oliver Naesen; 92. Gediminas Bagdonas (Lit); 93. Rudy Barbier (Fra); 94. Nico Denz (Dui); 95. Julien Duval (Fra); 96. Sondre Holst (Noo); 97. Hugo Houle (Can); 98. Nans Peters (Fra) LottoNL-Jumbo (Ned): 101. Lars Boom (Ned); 102. Twan Castelijns (Ned); 103. Dylan Groenewegen (Ned); 104. Amund Jansen (Noo); 105. Timo Roosen (Ned); 106. Gijs Van Hoecke; 107. Robert Wagner (Dui); 108. Maarten Wynants Astana (Kaz): 111. Matti Breschel (Den); 112. Laurens De Vreese; 113. Oscar Gatto (Ita); 114. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 115. Truls Korsaeth (Noo); 116. Alexey Lutsenko (Kaz); 117. Riccardo Minali (Ita); 118. Ruslan Tleubayev (Kaz) Bahrain-Merida (Bah): 121. Niccolo Bonifazio (Ita); 122. Chun Kai Feng (Tpe); 123. Borut Bozic (Slo); 124. Sonny Colbrelli (Ita); 125. Ivan Garcia (Spa); 126. Ion Insausti (Spa); 127. David Per (Slo); 128. Luka Pibernik (Slo) UAE Team Emirates (VAE): 131. Marco Marcato (Ita); 132. Sacha Modolo (Ita); 133. Marko Kump (Slo); 134. Vegard Laengen (Noo); 135. Simone Consonni (Ita); 136. Andrea Guardini (Ita); 137. Oliveiro Troia (Ita); 138. Frederico Zurlo (Ita) Katusha-Alpecin (Zwi): 141. Jenthe Biermans; 142. Reto Hollenstein (Zwi); 143. Viacheslav Kuznetsov (Rus); 144. Marco Mathis (Dui); 145. Baptiste Planckaert; 146. Nils Politt (Dui); 147. Mads Schmidt (Den); 148. Rick Zabel (Dui) Bora-Hansgrohe (Dui): 151. Sam Bennett (Ier); 152. Michal Kolar (Svk); 153. Erik Baska (Svk); 154. Christoph Pfingsten (Dui); 155. Lukas Pöstlberger (Oos); 156. Juraj Sagan (Svk); 157. Aleksejs Saramotins (Let); 158. Rüdiger Selig (Dui) Direct Energie (Fra): 161. Sylvain Chavanel (Fra); 162. Bryan Coquard (Fra); 163. Romain Cardis (Fra); 164. Ryan Anderson (Can); 165. Antoine Duchesne (Can); 166. Yohann Gene (Fra); 167. Adrien Petit (Fra); 168. Alexandre Pichot (Fra) Cofidis (Fra): 171. Kenneth Vanbilsen; 172. Dimitri Claeys; 173. Christophe Laporte (Fra); 174. Cyril Lemoine (Fra); 175. Florian Sénéchal (Fra); 176. Jimmy Turgis (Fra); 177. Michael Van Staeyen; 178. Loic Chetout (Fra) Wanty-Groupe Gobert (Bel): 181. Guillaume Van Keirsbulck; 182. Frederik Backaert; 183. Jérôme Baugnies; 184. Wesley Kreder (Ned); 185. Yoann Offredo (Fra); 186. Simone Antonini (Ita); 187. Kevin Van Melsen; 188. Pieter Vanspeybrouck Sport Vlaanderen-Baloise (Bel): 191. Bert Van Lerberghe; 192. Kevin Deltombe; 193. Maxime Farazijn; 194. Edward Planckaert; 195. Jonas Rickaert; 196. Kenneth Van Rooy; 197. Stijn Steels; 198. Preben Van Hecke Roompot-Nederlandse Loterij (Ned): 201. Pim Ligthart (Ned); 202. Jesper Asselman (Ned); 203. Raymond Kreder (Ned); 204. Jens Mouris (Ned); 205. Taco van der Hoorn (Ned); 206. Sjoerd van Ginneken (Ned); 207. Brian van Goethem (Ned); 208. Coen Vermeltfoort (Ned) Veranda’s Willems-Crelan (Bel): 211. Stijn Devolder; 212. Dries De Bondt; 213. Timothy Dupont; 214. Michael Goolaerts; 215. Aidis Kruopis (Lit); 216. Sander Cordeel; 217. Elias Van Breussegem; 218. Huub Duijn (Ned) Gazprom-Rusvelo (Rus): 221. Roman Maikin (Rus); 222. Pavel Brutt (Rus); 223. Alexandr Porsev (Rus); 224. Ivan Savitskiy (Rus); 225. Igor Boev (Rus); 226. Andrei Solomennikov (Rus); 227. Aleksei Tcatevich (Rus); 228. Nikolay Trusov (Rus) Israel CA (Isr): 231. Zakkari Dempster (Aus); 232. Guillaume Boivin (Can); 233. Benjamin Perry (Can); 234. Mikhel Raim (Est); 235. Guy Sagiv (Isr); 236. Krists Neilands (Let); 237. Dennis van Winden (Ned); 238. Daniel Turek (Tsj) WB-Veranclassic (Bel): 241. Roy Jans; 242. Ludwig De Winter; 243. Kevyn Ista; 244. Alex Kirsch (Lux); 245. Lawrence Naesen; 246. Thomas Deruette; 247. Julien Stassen; 248. Maxime Vantomme.