"Waarom moeten wij sorteren?" Antwerpse vuilnismannen gooien karton en PMD bij restafval

Antwerpen - Vuilnis sorteren is de dag van vandaag een absolute must en ondertussen een gewoonte geworden voor iedereen. Maar wat als vuilnismannen zelf niet sorteren? Op een Facebookvideo is te zien hoe vuilnismannen in de Prekersstraat in Antwerpen karton en PMD-zakken gewoon bij het restafval gooien in de vuilniswagen. De bewoners kunnen er niet om lachen en vragen de vuilnismannen waarom dat ze dan nog moeten sorteren. De video wordt ondertussen massaal gedeeld, al zijn er ook heel wat reacties die het opnemen voor de vuilnismannen. "Dit gaat om een uitzonderlijke situatie, na een feestdag of tijdens een vakbondsactie."