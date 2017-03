Stephen Hawking gaat naar de ruimte: “Dat zal me heel gelukkig maken”

“Richard Branson heeft me een zitje aangeboden op de Virgin Galactric om naar de ruimte te vliegen”, zei kosmoloog en natuurkundige Stephen Hawking in de ochtendshow Good Morning Britain. “Ik zei onmiddellijk ja.”

Richard Bransons luchtvaartfirma Virgin Galactic wil mensen de mogelijkheid bieden om naar de ruimte te vliegen. Oorspronkelijk gingen die toeristische ruimtemissies van start in 2009, maar door omstandigheden is het tot heden niet gelukt.

Hawking twijfelde geen seconde aan de beslissing om mee te gaan. “Mijn drie kinderen hebben mij veel vreugde opgebracht. Wat me nu gelukkig zou maken is naar de ruimte gaan”, zei hij.

Over Trump en Corbyn

Verder in het interview kon Hawking het niet laten om zijn mening over de Amerikaanse president Donald Trump te delen. “Een demagoog met de prioriteit om zijn electoraat, die noch liberaal noch goed-geinformeerd zijn, tevreden te houden”, aldus Hawking over Trump.

Jeremy Corbyn had volgens Hawking dan weer de fout gemaakt om zichzelf als een “linkse extremist” voor te doen, “wat hij niet was”. “Omdat hij zich zo geprofileerd heeft, maakt hij weinig kans op een overwinning. Maar ik blijf de Labour partij steunen”, zei Hawking.

Ook de Brexit wist Hawking te bekritiseren. Wat van groot belang is, volgens Hawking, is het behouden van goede betrekkingen tussen Europa en het VK. “Ze kunnen de Brexit niet invoeren hoe de rechtse conservatieven het willen: geïsoleerd en nationalistisch. Dat bedreigt het imago van het VK als wereldleider in wetenschap en innovatie”, aldus Hawking.