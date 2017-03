Apple lanceert rode iPhone en goedkopere iPad

De Amerikaanse computergigant Apple heeft vanmiddag de lancering van een nieuwe iPad bekendgemaakt. Die heeft een meer helder scherm en zal beduidend goedkoper worden. Daarnaast krijgt ook de iPhone 7 een bijzondere, rode, uitvoering voor het goede doel.

Al sinds dinsdagochtend gonsde het op sociale media van de geruchten bij Apple-liefhebbers. De webstore was immers niet toegankelijk. Er verscheen alleen de boodschap: ‘Binnenkort pakken we hier flink uit. We zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Kom dus snel weer terug.”

De iPhone 7 (Product)Red Foto: Apple

Intussen is dus duidelijk dat Apple effectief een nieuw product lanceert. De nieuwe ‘9,7-inch iPad’ ( 24,6 centimeter) heeft veel weg van zijn voorganger, de Air 2. Alleen is het scherm veel helderder en bevat het een A9-chip. Dat is volgens de techwebsite Iculture.nl een stap terug. In de iPad Pro werd vorig jaar immers een krachtigere A9X-chip geplaatst.

Het goede nieuws voor de fans is dan weer dat deze nieuwe iPad vanaf vrijdag beschikbaar zal zijn, allicht vanaf 409 euro. Dat is een stuk goedkoper. Wat de kleuren betreft, kan je kiezen tussen zilver, goud en grijs.

Vrijdag zal ook een nieuwe uitvoering van de iPhone 7 beschikbaar worden. Het gaat om een rode uitvoering waarvan een deel van de opbrengst zal gaan naar aidsonderzoek en -preventie “om een aidsvrije generatie te kunnen bewerkstelligen.”