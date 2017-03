Mooimakers trekken acties tegen zwerfvuil op gang in stationsbuurt

Mechelen - In de stationsbuurt van Mechelen zijn een veertigtal vrijwilligers dinsdagvoormiddag met de lentepoets begonnen. Het was meteen voor zowat alle gemeenten het startschot van de ‘actieweek tegen het zwerfvuil’. En of het nodig is.

Mooimakers, het samenwerkingsverband van de OVAM, de VVSG en het bedrijfsleven met Fost Plus, Fevia en Comeos, ondersteunt de komende weken al de Vlaamse acties met opruimmateriaal en vele sensibiliseringscampagnes om ‘voor eigen deur te keren’ en de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan.

De campagne werd in het OVAM-gebouw aan het station op gang getrokken? “We zijn erg blij dat de burgers ook in 2017 weer buiten komen om te zorgen voor een propere leefomgeving. De lenteschoonmaakacties zijn belangrijk, maar zijn slechts een klein deel van het geïntegreerde plan dat we uitwerken om de strijd tegen zwerfafval verder aan te gaan. Dat is nodig want het probleem is nog steeds groot: jaarlijks halen we 17.500 ton zwerfafval op en daar hangt een prijskaartje aan van 61,5 miljoen euro. Dit jaar gaan we resoluut voor minder”, zegt Henny De Baets van OVAM.

“Het gaat uiteraard om meer dan opruimacties. Het gaat ook om onderzoek, om monitoring. We willen weten hoeveel en waar zwerfvuil ontstaat, en waar de meest ‘zwerfvuilgevoelige’ plaatsen zijn. De medewerkers van Mooimakers hebben met méér dan vijftig lokale besturen ondertussen al een coaching-traject opgestart”, zegt Jan Verheyen van OVAM.

Tijdens de Vlaamse actieweek, die plaatsvindt tussen 18 en 26 maart, willen de Mooimakers de burgers aansporen om samen de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan.