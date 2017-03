Verdachten van roofmoord op cafébaas riskeren 30 jaar cel

Hoboken - In de zaak van de roofmoord op Hikmet Bildirici (47) heeft het openbaar ministerie 30 jaar cel geëist tegen de twee hoofdbeklaagden. Drie mannen die rechtstaan voor schuldig verzuim riskeren 1 jaar cel. De uitbater van cafe Draaiboom in Hoboken werd vorig jaar doodgestoken en beroofd van zijn bezittingen.

Het was een klant die op 26 april 2016 het levenloze lichaam van het slachtoffer had aangetroffen in zijn café op de hoek van de Krekelstraat met de Antwerpsesteenweg in Hoboken. De cafébaas was met negen messteken gedood. De kassa, de bingokasten en ook zijn portefeuille waren leeg geroofd.

Het onderzoek leidde naar vijf klanten die de avond voordien in het café aanwezig waren. Said S. (33) en Youssaf H. (25) worden vervolgd voor roofmoord. Mohammed E.B. (32), Marouane B. (28) en Fouad G. (24) moeten zich verantwoorden voor schuldig verzuim. De behandeling van de zaak zal wellicht een hele dag in beslag nemen.