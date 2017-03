Dispatch vergat DOVO op te roepen na aanslag Zaventem

Door de chaos na de aanslag op de luchthaven van Zaventem heeft niemand DOVO opgeroepen. De ontmijningsdienst van het leger is op 22 maart uit eigen beweging naar de luchthaven getrokken. Niemand heeft hen opgeroepen terwijl dat normaal gezien wel de procedure is. Dat vertelt een teamlid van DOVO in dinsdag ‘De ochtend’.

Nicolas is officier operaties bij DOVO. Hij wenst - los van zijn voornaam - anoniem te blijven. Op 22 maart vorig jaar was hij aan het werk toen het nieuws van de aanslag op Zaventem binnenkwam. “We waren koffie aan het drinken in ons bureel toen de nieuwsfeeds ons vertelden dat er iets gebeurd was in Zaventem. Ook de eerste sms’jes kwamen dan bij ons binnen”, zegt Nicolas in ‘De ochtend’.

Volgens Nicolas is DOVO door de chaos na de aanslag niet opgeroepen. “Normaal komen we enkel tussen op aanvraag van de politie”, zegt hij, maar toen zijn ze op eigen initiatief vertrokken. “De dispatch die ons uitstuurt, is dezelfde dienst die de andere hulpdiensten moet aansturen. Die wordt op zo’n moment overstelpt”, zegt hij. “We hebben hen dan zelf laten weten dat we vertrokken waren.”