Uitbater Brasserie Brasseur opent trendy loungebar

Zwijndrecht - Omdat Peter Van Cammeren vaak klanten moet weigeren in zijn Brasserie Brasseur als het druk is, opent hij vlakbij ook een loungebar. “Daar kunnen klanten eerst een aperitiefje komen drinken.”

Foto: Kioni Papadopoulos

In het weekend kan het vaak lang wachten zijn om een tafel te bemachtigen bij Brasserie ­Brasseur in de Sint Annaboomstraat in Zwijndrecht. Daar heeft eigenaar en kok Peter Van Cammeren nu iets op gevonden. Begin mei opent hij samen met zakenpartner Danny Rogiers in de Statiestraat een loungebar, op minder dan een kilometer van de brasserie. Klanten die nog moeten wachten op een tafel in de brasserie kunnen dan even naar loungebar BOOZE By Brasseur om al een aperitief te nuttigen.

“En ook andersom. Als de klanten na de maaltijd in de brasserie nog zin hebben om iets te gaan drinken, kunnen we ze doorverwijzen voor koffie of een digestief in de loungebar. Zo verliezen we geen klanten aan de andere zaken in de buurt. Ik kies er bewust voor om ook Brasseur in de naam van de bar op te nemen, zodat de link tussen de twee zaken duidelijk wordt”, zegt Peter.

De opening van BOOZE By Brasseur staat gepland op vrijdag 5 mei, de zaak is gesloten op maandag en dinsdag