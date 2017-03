Deel van Lier tijdlang zonder water na breuk in waterleiding

Lier - Een deel van Lier heeft dinsdagavond een tijdje zonder water. Oorzaak daarvan was een waterleidingbreuk ter hoogte van de Neerloop. Technici van drinkwatermaatschappij Pidpa kwamen ter plaatse om het euvel te herstellen.

Omstreeks vier uur vanmorgen begaf een waterleiding het die onder het Netekanaal loopt. De breuk deed zich ter hoogte van het jaagpad aan de Neerloop voor. Grote hoeveelheden water stroomden de Hertog Janstraat in. Drinkwatermaatschappij Pidpa werd gealarmeerd door een bakker uit de buurt die geen water had. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat de straat onder water stond.

Woningen liepen er niet onder water maar de buurt van de Berlaarsesteenweg en Kesselsesteenweg zat wel een tijdlang zonder water.

De Neerloop werd afgesloten omdat er een opening in het wegdek is en omdat het niet duidelijk is hoeveel grond er door de druk van het water is weggespoeld.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM