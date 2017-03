Iconische kroeg De Smoutpot sluit

Zwijndrecht - Café De Smoutpot in Zwijndrecht is niet meer. Vorige week vroeg huidig cafébaas Wim Van Eeckhoven met pijn in het hart het faillissement aan.

Na drie jaar en acht maanden moeten Wim Van Eeckhoven en zijn vrouw café De Smoutpot opgeven. “Met pijn in het hart, maar toch vooral met mooie herinneringen is voor ons de tijd gekomen om te stoppen”, zo kondigt Wim het nieuws aan op de Facebookpagina van het café. Dat leverde heel wat teleurgestelde reacties op. “Ik heb altijd met mijn vrouw in de zaak gestaan, maar het wordt voor ons financieel te zwaar om verder te gaan. Mensen gaan minder en minder op café en de kosten worden te hoog. Het zijn moeilijke tijden voor de horeca en dat ondervinden ook wij. Het was een moeilijke beslissing om het café te sluiten, maar we zien geen andere optie.”

Vaste klant

De Smoutpot is een iconisch café in Zwijndrecht, waar vooral mensen uit het Waasland over de vloer komen. “De Smoutpot is al meer dan twintig jaar een bekend café in de buurt. Mijn vrouw en ik waren zelf ook steeds vaste klant. Toen de vorige zaakvoerder moest stoppen, hebben we niet lang getwijfeld om de zaak over te nemen en er ons ding mee te doen.”

Met de overname door Wim Van Eeckhoven kreeg muziek in het café nog een belangrijkere rol. “Ik ben zelf muzikant en organiseerde vaak jamsessies waaraan ik ook zelf deelnam. Zo vaak mogelijk probeerde we bands uit de buurt en beginnende muziekgroepen een podium te geven. Er stonden zelfs regelmatig bands uit het buitenland bij ons op de planken. Zowel punk, metal als reggae zijn hier de revue gepasseerd.”

Wim en zijn vrouw gaan nu op zoek naar een nieuwe job. Ze huurden het pand van het café. Wat de eigenaar met het pand wil doen is nog niet duidelijk. Bij de curator voor het faillissement klinkt dat hij het pand zou willen verkopen, maar dat is nog niet helemaal zeker.