Overrompeling voor tickets Beiaardcantus

Antwerpen - Om klokslag 12u startte de ticketverkoop voor de populaire beiaardcantus. Het werd een studentikoze overrompeling. Alle 2.500 kaartjes vlogen in een mum van tijd over de toonbank. Urenlang kampeerden studenten in de wachtrij. “Want dit wil je echt niet missen.”

Maandagochtend, half acht. Niet meteen een uur waarop je enthousiaste studenten aan de poorten van de Universiteit Antwerpen verwacht. Toch was dit het uur waarop de eerste fanatiekelingen zich in de rij plaatsten voor de ticketverkoop van de beiaardcantus die doorgaat op 20 april. Dan zullen 2.500 studenten verzamelen op de Groenplaats, met studentencodex onder de arm, voor een groot zang- en drankfeest onder begeleiding van de beiaardier. Liters bier zullen er vloeien. Maar wie erbij wil zijn, moest er dus wat voor over hebben.

“Wij zitten in ons laatste jaar TEW en Handelsingenieur”, vertellen Ruben (23) en Rabbe (24), die als eesten, gezellig onder een parasolletje, de rij maakten aan het Unifac-gebouw op de stadscampus. “Dit willen we echt niet missen. Het moet een mooie afsluiter worden van onze studententijd. Doorgaans gaan cantussen door in beperkt gezelschap. Dat je met veel mensen samenkomt, maakt het tot een erg speciale ervaring.”

Unieke belevenis

Achter hen staan studenten Linn, Maud en Margaux. “Ook wij zijn al van half acht aan het aanschuiven. Dat noemen ze pas toewijding”, lachen ze. “We willen met al onze vriendinnen deelnemen, want dit wordt bijzonder.”

Het is de tweede keer dat er in Antwerpen een cantus op zo’n grote schaal wordt georganiseerd. Daarvoor slaan verschillende studentenclubs de handen in elkaar. “We hadden wel verwacht dat de ticketverkoop snel zou lopen”, vertelt Unifac-voorzitter Wouter De Boeck. “Een beiaardcantus is een unieke belevenis. Voor deze tweede editie willen we echt alle Antwerpse studenten samenbrengen, zowel van de universiteit als van de hogescholen. Een groot deel van de opbrengst zullen we overigens schenken aan het goede doel.”

Enkele minuten voor twaalf heeft het binnenplein van het K-Blok in de Kleine Kauwenberg iets weg van de ingang van een festivalweide, uitgelaten sfeer incluis. “Dit wordt het evenement van het jaar”, weet een groepje vrienden vanuit hun campingstoeltjes, met een potje Aïki Noodles in de hand.