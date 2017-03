Website helpt inwijkelingen bij huizenjacht in de stad

Antwerpen - Om mensen te helpen bij het zoeken naar een woning of appartement in Antwerpen, gaat het stadsbestuur een website lanceren waarop kandidaat-kopers gericht kunnen zoeken naar een woning en een buurt die bij hen past.

“Noem het de booking.com van de Antwerpse woningmarkt”, zegt de schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). “Veel mensen die zich in Antwerpen willen vestigen weten niet goed waar te beginnen met zoeken en daar moet deze website een antwoord op bieden.”

De schepen geeft een concreet voorbeeld. “Als een gehuwde man met twee kinderen uit pakweg Herentals wil verhuizen, kan hij niet alleen de samenstelling van zijn gezin ingeven. Ook de prijs die hij voor een woning wil betalen en wat voor het gezin belangrijk is, bijvoorbeeld scholen en openbaar vervoer in de buurt, een tuin of vlakbij de snelweg, kan hij in het systeem invoeren.”

Met die gegevens geeft de website vervolgens een overzicht van de buurten die in aanmerking komen voor dit gezin. “Vervolgens kunnen deze mensen nog altijd zelf beslissen of ze deze informatie gebruiken of niet. Het is alleszins een handige en snelle manier voor een eerste verkenning van de Antwerpse woningmarkt”, zegt Rob Van de Velde.

Pas binnen enkele maanden online

De website is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die niet in Antwerpen wonen en de stad niet of onvoldoende kennen. “We gaan niet de plaats van immobiliënkantoren overnemen en er zullen dus geen woningen te koop of te huur worden aangeboden op de website. We geven mensen alleen een aanwijzing van welke buurten het best bij hun behoeften passen.”

De website staat nog niet online. Dat zal vermoedelijk pas over een aantal maanden gebeuren.

Groen en mobiliteit

Antwerpen gaat ook samenwerken met de randgemeenten rond het concept ‘wonen’. “We weten dat er in de omliggende gemeenten een overschot van drieduizend woningen verwacht wordt, terwijl er binnen de stad vijftienduizend woningen te weinig zijn. We willen daarom nieuwe woonprojecten in onze regio beter afstemmen op de noden van bewoners en zij die in de toekomst in Antwerpen komen wonen”, legt Rob Van de Velde uit.

Een voorbeeld daarvan is het nieuwe woonproject dat in Silsburg in Deurne wordt gepland. “Op basis van de cijfers die wij en de randgemeenten hebben, kunnen we daar het aanbod beter afstemmen op de vraag. Bijvoorbeeld door uit te zoeken wat voor soort van mensen op zoek zijn naar een woning in de rand van de stad of net erbuiten en wat exact hun noden zijn.”

Voor veel mensen is het tegenwoordig minder belangrijk of zij in Antwerpen dan wel in Borsbeek wonen. Factoren zoals omliggend groen of mobiliteit geven de doorslag.