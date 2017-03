Sluitingsstress bij ‘Mijn Pop-uprestaurants’ in Antwerpen

In Antwerpen zet de naderende sluiting een domper op de sfeer in de pop-ups. In ‘Madam P.’ krijgen Laure en Charlotte last van paranoia. Ze verdenken enkele klanten ervan opnieuw spionnen van Karel en Birger te zijn.

Ook in Het Vijfde Element zit een serieuze haar in de boter. Emily wil meer respect van de keuken en trapt het af tijdens de drukke middagshift.

Maar ook in Kortrijk is de sfeer wat nijdig. Daniela en Mitchell kunnen het maar moeilijk verdragen dat Yannick en Leena de beste pop-up runnen. Ze zijn vastberaden de ster te heroveren door hun nieuwe hoofdgerecht wat meer kleur te geven met eetbare verf. Karel en Birger beleven een rustigere tijd en mogen gaan eten bij Meat & Griet. Daar wacht een verrassing, want ook hun mama’s schuiven mee aan tafel.