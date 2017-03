Nokia zoekt 75 nieuwe ingenieurs in Antwerpen

Nokia, het vroegere Alcatel-Lucent, zoekt 75 ingenieurs voor de vestiging in Antwerpen. Het bedrijf organiseert vandaag een jobbeurs in zijn gebouwen, vlak bij het Centraal Station.

Alcatel-Lucent, in een verder verleden bekend als Alcatel Bell, werd in april vorig jaar overgenomen door de Finse telecomgigant Nokia. De naam Alcatel verdween dus in Antwerpen. En de honderd werknemers van Nokia in Mechelen en Herentals werken nu in de vroegere vestiging van Alcatel-Lucent in de Copernicuslaan in Antwerpen. Bij de overname werd vorig jaar aangekondigd dat veertig van die honderd mensen zouden worden ontslagen, maar dat proces is nog niet afgerond.

“De onderhandelingen over de harmonisatie van Nokia en Alcatel-Lucent verlopen traag, maar constructief”, zegt Guy Vertommen van vakbond BBTK.

“Niet mee met nieuwe techniek”

Ook bij de mensen die vroeger voor Alcatel-Lucent in Antwerpen werkten, zouden nog verschillende ingenieurs moeten vertrekken. “Sommige ingenieurs zijn niet meer mee met de nieuwste technieken”, zegt Guy Vertommen.

Dat betekent niet dat Nokia in Antwerpen geen volk meer nodig heeft. “Integendeel”, zegt Kathleen De Smedt, woordvoerster van Nokia in Antwerpen. “Wij organiseren dinsdag in onze gebouwen in de Copernicuslaan van 8.30 uur tot 16 uur een jobbeurs die zich vooral richt op pas afgestudeerden. We zoeken 75 inge­nieurs. Liefst mensen met een masterdiploma in informatica, computerwetenschappen, elektronica of telecommunicatie.”

De ingenieurs moeten onder meer meewerken aan de uitbouw van breedbandnetwerken, die ervoor zorgen dat de internetgebruiker verschillende dingen tegelijkertijd kan doen, zoals films downloaden, spelletjes spelen en chatten. Bij Nokia in Antwerpen werken 1.450 mensen.