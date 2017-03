Lava van meest actieve vulkaan ter wereld is zelfs vanuit de ruimte te zien

De hoogste vulkaan van Europa laat weer van zich horen. Vorige week nog raakten een aantal mensen gewond toen de Etna lava (en brokstukken uitspuwde). Deze week komt er zoveel lava aan de oppervlakte van de vulkaan dat dit zelfs te zien is op satellietbeelden.

NASA publiceerde maandag beelden vanuit de ruimte. Op die beelden is een zeer heldere stip te zien op het Italiaanse eiland Sicilië, vlakbij de plaats waar vulkaan Etna staat. De vulkaan is momenteel zo actief dat de hete lava zelfs op satellietbeelden te zien is.

De uitbarstingen op de vulkaan zijn begin maart opnieuw begonnen, nadat de vulkanische activiteit van de Etna wat verminderd was. De Etna is een van de meest actieve vulkanen ter wereld.

Vorige week donderdag nog raakten minstens 4 mensen gewond toen bij een uitbarsting van de 2.700 meter hoge vulkaan een explosie volgde en er brokstukken de lucht werden ingegooid. De vier mensen waren aan het werk op de vulkaan. Ze waren onder andere metingen aan het uitvoeren. Ook een ploeg van de Britse zender BBC was vlakbij op het moment van de explosie, maar niemand van de ploeg raakte gewond.

Dit niveau van activiteit is niet abnormaal voor de Etna. De vulkaan is al meer dan een half miljoen jaar actief.

