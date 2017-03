Erger dan wat loze racistische praatjes

Plots wordt hij langs alle kanten in het vizier genomen, de groep met leden van de Antwerpse politie en van het veiligheidskorps van justitie die grof, racistisch, seksistisch en agressief tekeergingen op Whatsapp.

Eerst hield alleen de dienst Intern Toezicht van de politie zich ermee bezig – in alle discretie. Gisteren verklaarden de ministers Jan Jambon (bevoegd voor politie) en Koen Geens (justitie) ferm dat zo nodig disciplinair zal worden opgetreden. Het Antwerpse parket vroeg het dossier op om na te gaan of er sprake is van strafbare feiten.

Gaat het om een geval van plotse ijver na aandacht in de pers? Is de interne controle te weinig doortastend gebeurd? Korpschef Serge Muyters zegt dat onmiddellijk een onderzoek is gestart na een rapport in oktober. Het onderzoek had volgens Muyters zijn tijd nodig omdat het zowel over politieagenten als over personeelsleden van Justitie gaat, dus van twee verschillende overheidsdiensten.

Dat kan kloppen, al roept het vragen op dat de groep zoveel maanden zo kon ontsporen zonder dat er signalen vertrokken naar hogere regionen in het korps. Er waren ook problemen met pestgedrag en lastig samenwerken met andere afdelingen. Wat bij zulke dossiers blijft knagen, is dat je de symptomen van racisme en seksisme wel kunt bestrijden, maar daarmee verander je nog niet dat er mensen zijn die er zo over dénken. Als deze ordehandhavers niet zo lichtzinnig waren geweest om het allemaal netjes in te tikken zodat wij nu allemaal kunnen meelezen, zouden we het niet geweten hebben.

Pas op: het gaat hier niet over wat loze racistische praatjes aan een cafétoog. In één chatsessie wordt verwezen naar iemand wiens schouder “efkes kraakte in een klemmeke”. “Zalig”, reageren twee anderen. “Da geluidje is precies of je een tak breekt.” “Nice gasten”, reageert een vierde man. “Duim omhoog. Vuist vuist.”

Het is niet wat je verwacht van mensen in uniform die in dienst van de overheid toezicht houden op ons. Ze worden betaald met belastinggeld van de burger. Moet hun verantwoordelijkheid scherper in de verf worden gezet tijdens de opleiding? Moet er daarna meer in begeleiding worden geïnvesteerd?

Het is een goede zaak dat er steeds meer vrouwen bij de politie gaan. Dat kan alleen maar helpen in de strijd tegen seksisme en overmatig spierballengerol. Het is ook goed dat er eindelijk meer kandidaat-agenten zijn van allochtone afkomst. Het neemt allemaal niet weg dat de rol van de korpsleiding cruciaal is. De gedachten van mensen sturen, dat is (gelukkig) niet mogelijk, maar een gezonde bedrijfscultuur kan al veel doen.