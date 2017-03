Indische die hét symbool werd van aanslagen 22 maart ontvangen door koninklijk paar

Als enige van de slachtoffers van 22 maart werd Nidhi Chaphekar (42) ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde. De Indische stewardess, bekend van de iconische foto, had de vorst zélf in een brief gevraagd of ze hem persoonlijk mocht komen bedanken voor zijn steun. Gisteren was het zover. “Het was een warm gesprek”, zegt ze. “We hebben afgesproken dat ik terugkom. Dan kunnen onze kinderen elkaar ontmoeten.”