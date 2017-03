Door een mysterieuze aandoening is deze jongeman (21) nog even groot als bij zijn geboorte

Hij kwam ter wereld als een gezonde jongen, maar op de leeftijd van zes maanden stopte Manpreet Singh (21) plots met groeien. Daardoor is de jongeman nog steeds amper 58 centimeter groot. Wat de oorzaak is, weet niemand.

Tot op heden blijft de aandoening van Manpreet Singh een mysterie. Zijn ouders hadden immers nooit genoeg geld om hem grondig te laten onderzoeken.

Foto: ISOPIX

“We hebben uiteraard heel wat artsen bezocht”, zeggen vader Jagtar Singh en moeder Manjeet Kaur. “Sommigen zeiden dat er gewoon een probleem was met zijn schildklier dat niet behandeld kon worden. We hebben hem in de loop van de jaren veel medicijnen gegeven, maar er is nooit iets veranderd.”

Met zijn lengte van 58 centimeter is hij vermoedelijk een van de kleinste mensen ter wereld. En hoewel de jongeman niet kan praten of wandelen, ziet iedereen uit de Indiase staat Punjab hem als een god. “Iedereen komt hem bezoeken om gezegend te worden zodat hun wensen in vervulling gaan”, klinkt het. “Wij voelen ons niet slecht voor hem. Niemand pest hem hier. Integendeel, iedereen aanbidt hem.”

De familie van de jongen - van wie de broer en zus kerngezond zijn - hoopt nu dat hij bekend zal worden zodat ze genoeg geld bijeen kunnen sparen voor een goed onderzoek en een juiste behandeling.