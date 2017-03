En de mol is... dit is onze voorspelling na de voorlaatste aflevering

1.250 euro, zoveel geld is er bijgekomen in de groepspot tijdens de voorlaatste aflevering van De Mol op Vier... terwijl er 12.750 euro verdiend kon worden. De saboteur heeft dus weer goed werk geleverd. Het is tijd om onze kaarten op tafel te gooien: lees hieronder wie onze hoofdverdachte is en wat ons is opgevallen tijdens de proeven.

Proef 1: De filmkenner die muziek E.T. niet herkent

De kandidaten reisden voor deze voorlaatste aflevering naar Johannesburg en mochten zich meteen bewijzen op een rugbyveld. Annelies schoof Davey naar voren als filmkenner, die deze eer graag op zich nam. Hij mocht op basis van filmmuziek ballen naar de andere kandidaten schoppen, die deze in een zone moesten droppen. Per zone kon er geld gewonnen of verloren worden. Uiteraard werden de kandidaten op de hielen gezeten door stevige kerels waar je liever snel van wegloopt.

De frustraties liepen hoog op tijdens deze proef: Davey bleek toch minder filmkennis te hebben dan verwacht, zo herkende hij de soundtrack van E.T. niet. Annelies blonk opnieuw uit in geklungel: ze blesseerde zich, liet de bal vallen in plaats van neer te leggen... Robin werd er gek van. Eline was dan weer bang om de bal aan te raken. De enige die geld in het laadje bracht was Robin.

Opbrengst van deze proef: 600 euro, terwijl er 5.000 euro kon verdiend worden.

Proef 2: de opmerkzame kandidaten die niet veel opmerken

Eline koos zichzelf en Davey uit voor de volgende opdracht, daarvoor zocht Gilles de twee meest opmerkzame kandidaten. De twee werden in een kamer gedropt vol attributen, maar in plaats van deze te beginnen memoriseren, ging hun aandacht eerst naar hun eten en vervolgens naar de eigenaar die hen overlaadde met een heleboel nutteloze details over de schilderijen aan de muur. Uiteraard een afleidingsmanoeuvre want ondertussen werden 10 attributen veranderd in de ruimte.

Annelies en Robin mochten een bedrag plakken op de attributen die Eline en Davey konden raden. Het fruit dat verwisseld werd viel hen het eerst op, ook al wilde Annelies daar een laag bedrag aan geven. Davey gaf het meest goede antwoorden, maar ook twee foute. Eline, die zichzelf opmerkzaam vond, was opnieuw verdacht stil, en gaf uiteindelijk het derde foutieve antwoord waardoor het spel stopte.

Opbrengst van deze proef: 850 euro, terwijl er 2.750 euro kon verdiend worden

De molboekjes

Een klassieker in De Mol: wie wil de molboekjes van de andere kandidaten inkijken en zo wat meer bijleren over de mol. Per molboekje dat werd ingekeken, verdween er wel 500 euro uit de pot. Robin gaf snel toe dat hij er een zou inkijken, en dat was niet naar de zin van Davey.

Eén iemand had hier alvast veel te verliezen: de mol zelf. Davey? Maar waarom keken ook Annelies en Eline niet in de boekjes, ze hadden nochtans aangegeven dit wel te doen.

Resultaat voor de groepspot: -500 euro.

Proef 3: Welk verhaal is waar?

Soms vragen we ons af, waar blijven de makers van dit programma hun inspiratie halen voor de opdrachten. Zoals Davey die moest crowdsurfen om geld te verdienen? Zijn verhaal was waar, maar voor de andere kandidaten was dit toch wat te ver gezocht: niet waar oordeelden ze. Daardoor werd het verdiende geld van Davey omgezet in twee pasvragen.

Annelies moest dan weer vliegen doodslaan met een pannenkoek. Echt waar... . Ook dat geloofde de meerderheid niet. Opnieuw 0 euro voor de groepspot, maar wel twee pasvragen voor Annelies.

Eline vertelde haar (vals) verhaal met veel overgave. Zelf was ze overtuigd dat ze goed kon liegen, maar de groep ontmaskerde haar. Geen pasvragen dus voor Eline... maar ook geen geld, want bij haar echte opdracht had ze 0 euro verdiend.

Ook bij Robin nam Annelies het voortouw met een spervuur van vragen. Robin sprak de waarheid en dat raadde de groep: hij verdiende 300 euro voor de groepspot, maar geen pasvragen.

Opbrengt van deze proef: 300 euro, terwijl er 5.000 euro kon verdiend worden.

We nemen afscheid van: Robin. Jammer want deze sympathieke kandidaat verdiende de voorbije weken veel geld voor de groepspot. Hebben de gemiste pasvragen hem genekt? Het molboekje van Hans bracht hem alvast niet op het juiste spoor.

En de mol is... : Na de eerste afleveringen waren we overtuigd dat Annelies de mol is. Dat kan nog altijd, maar dan is zij toch niet de meest subtiele mol geweest. Eline heeft zich van de drie overblijvers het minst verdacht gemaakt dit seizoen, daarom zou zij de sterkste mol zijn en gokken wij op Eline.

En Davey? Ook tijdens deze aflevering kan er heel wat gezegd worden over Davey: bij elke opdracht waar er geld verloren werd, speelde Davey een hoofdrol. En toch is hij niet onze hoofdverdachte.

Nog een week, en dan weten we wie de mol is.