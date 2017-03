Balen - De Spaanse kledingketen Zara heeft mijn trui nagemaakt, zegt modeontwerpster Toos Franken uit Balen. “Het is frustrerend dat anderen met de pluimen gaan lopen.”

Tijdens de Fashion Week enkele maanden geleden in Amsterdam stelde modeontwerpster Toos Franken uit Balen haar collectie voor. Een van haar nieuwe creaties was een oversized sweater met ritsen in de mouwen. ...