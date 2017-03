Frank Deboosere smijt zich opnieuw voor Kom Op Tegen Kanker: “De dood van mijn zus is een extra reden”

Frank Deboosere (58) is na de dood van zijn zus Paskal nog gemotiveerder om zich in te zetten voor Kom op ­tegen Kanker. “Ik ben al vaker geconfronteerd met de ­vreselijke ziekte. Maar na wat onze familie vorige zomer is overkomen, heb ik een extra reden om mij te smijten.”

De VRT-weerman is sinds 2003 campagneleider van de actie Kom op tegen Kanker (KOTK). Paskal overleed in juli vorig jaar aan borstkanker. Ze was nauwelijks 53. Bij het grote publiek werd ze in de jaren negentig bekend als presentatrice van De Droom­fabriek en De Zevende Dag.

“Als je kanker van dichtbij meemaakt, is dat voldoende om te zeggen: godverdomme, we ­laten ons niet doen, we gaan ­ervoor”, zegt Frank Deboosere. “Jammer genoeg krijgen elk jaar bijna 41.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn 112 nieuwe patiënten per dag. Vijf per uur.”

Oproep aan sportclubs

De nieuwe campagne van KOTK gaat op 8 april van start. Naast Frank zijn sportjournalist Maarten Vangramberen (38) en Thuis-actrice Marleen Merckx (58) dit jaar de boegbeelden.

Van­gramberen roept alle sportclubs in Vlaanderen op om een actie te organiseren en geld in te zamelen. “Het voorbije jaar ben ik meer dan ooit geconfronteerd geweest met kanker, bij mijn nonkel, buurman, een vriend en het kindje van een vriend. Daarom wil ik met sport, mijn grote passie, strijden tegen kanker”, zegt Vangramberen.

De campagne wordt afsloten met een liveshow op Eén op 30 april.