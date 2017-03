Mechelen countert racisme en discriminatie in filmpje

Mechelen - Dinsdag 21 maart, is het Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Jaarlijks organiseert de stad in samenwerking met Unia een actie om het thema extra in de kijker te zetten. Dit jaar is een krachtig filmpje gemaakt om racisme en discriminatie uit de Dijlestad te bannen.

Voor het stadhuis hangt een grote banner om de aandacht op de Internationale Dag tegen Racisme te vestigen.

Dit jaar is er een krachtig filmpje van 45 seconden ontwikkeld waarin onder de hoofding ‘Elke Mechelaar telt mee’, bekende en minder bekende Mechelaars een statement maken met de boodschap ‘wat ons bindt is dat we Mechelaar zijn’.

“In onze stad is geen plaats meer voor welke vorm van racisme en discriminatie. We leven samen met 138 nationaliteiten, wat sociaal een enorme rijkdom inhoudt. Met respect voor elkaar komen we tot één gemeenschap: de Mechelse”, zegt schepen van Diversiteit en Integratie, Marc Hendrickx (N-VA).