Eerste warmtenet in regio Mechelen komt in ‘Eandiswijk’

Mechelen - Eandis gaat in de toekomstige nieuwe woonwijk tussen Dijle, Guido Gezellelaan en N16, het eerste warmtenetwerk van de regio ontwikkelen. In afwachting dat ook de wijk met 266 appartementen, kantoren en een parkeergebouw er op worden aangesloten zal eerst het eigen Eandisgebouw (foto) van dit energiezuinig warmtenet gebruik maken.

Eandis, netbeheerder voor elektriciteit en aardgas, gaat haar gebouw naast de Dijle in de Elektriciteitsstraat renoveren. Het te renoveren gebouw van Eandis zal aangesloten worden op het warmtenet, het eerste in de Mechelse regio.

Eandis gaat er een warmtenet op lage temperatuur uitbouwen, met een zogenaamde Bodem-Energie-Opslagsysteem. Dat is een systeem waarbij de ondergrond dienst doet als opslagreservoir voor warmte of koude.

“In de zomer worden de gebouwen gekoeld door koude aan de bodem te onttrekken waardoor de bodem opwarmt. De opgewarmde bodem wordt in de winter gebruikt om er warmte aan te onttrekken om diezelfde gebouwen of woningen te verwarmen. Hierdoor wordt de grond terug afgekoeld en is deze klaar om de volgende zomer te koelen”, zegt schepen van Energie, Marina De Bie (Groen).

Duurzaam

“Zo’n warmtenet is het nieuwste duurzaam energiesysteem. We hebben al enkele projecten lopen, waaronder in Turnhout”, zegt Eandis.

Warmtenetten zijn nog niet zo gekend, maar ze bieden heel veel voordelen. In nieuwbouw is geen verwarmingsketel, noch schoorsteen of ander rookkanaal meer nodig. De klant betaalt enkel voor de warmte die hij effectief afneemt.

“We gaan dit duurzaam systeem ontwikkelen in de nog te bouwen woonwijk op de site Eandis. Daar komen 266 appartementen en bijna 7000 vierkante meter kantoor- en winkelruimte en een parkeergebouw. Momenteel wordt onderzocht of we dat systeem ook kunnen toepassen bij de ontwikkeling van de naastgelegen Keerdoksite waar in de toekomst 529 appartementen komen. Maar de aftrap geven we alvast in de Eandissite, waar we uiteraard de nieuwe flats gaan aansluiten op het warmtenet”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).

Om de nieuw te bouwen appartementen en het Eandisgebouw aan te sluiten op het warmtenet zal Eandis iets meer dan 600 meter leidingen aanleggen.