Jongen met beperking: "Toon de wereld dat het oké is anders te zijn"

De Britse Lewis Hine werd eerder deze week zestien jaar. Na een jarenlang gevecht tegen een hersentumor voelt hij dat hij echt leeft. Om dat te vieren maakte hij deze video, die al snel viraal ging. Zijn boodschap wordt duidelijk gesmaakt.

Toen Lewis zeventien maanden oud was, werd een hersentumor vastgesteld. Hij onderging meer dan dertien operaties, maar kwam er sterker uit. "Mijn beperking is niet iets negatief. Ik weet wat moeilijk is voor mij, en ik neem niets als vanzelfsprekend in het leven. Mijn ziekte bepaalt dan wel mijn levensduur, maar ik bepaal hoe ik wil leven", zegt Lewis.

De video werd maandag al meer dan 24.000 keer bekeken en 119.500 keer gedeeld via Facebook.