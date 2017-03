“Jonger ouder worden”, zo heet het boek waarin Paula Marckx de geheimen van een lang en gelukkig leven onthult. Paula is zelf al 91 en haar levensverhaal leest als een roman. Ze was de allereerste vrouw die in Deurne haar vliegbrevet haalde, ze werkte als mannequin, schildersmodel en journaliste en ze had ontmoetingen met een indrukwekkende lijst internationale beroemdheden. En ze heeft nog plannen.