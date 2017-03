Deze jonge Schotenaar gaat viraal met kerkversies van pophits

Schoten -

Tim De Pooter postte zondag zijn versie van Numb door Linkin Park op Youtube. Benieuwd of het liedje, ingespeeld op kerkorgel, het even goed zal doen als Tims eerste pianocover van Chop Suey (System of a Down), dat viraal ging en al 107.000 maal bekeken werd. “Mooie reclame voor de Sint-Cordulakerk”, vindt de gastvrije pastor en studiomeester Flor Stes.