Aan het Deurganckdok in de Antwerpse haven houden de twee grote terminals vanaf vandaag hun deuren tijdens de week de klok rond open. Dat moet de druk op de Antwerpse wegen fors doen verminderen. Want truckchauffeurs kunnen voortaan dus ook ‘s nachts hun vracht komen laden of lossen. Om die nachtelijke trafiek nog meer te stimuleren, vragen de havenbedrijven om de tol in de Liefkenshoek ‘s nachts te halveren. Of zelfs helemaal af te schaffen.