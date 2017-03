Houtsnijder Hugo Laureyssens overleden

Hugo Laureyssens met enkele beelden tijdens een expo in het Kasteel de Renesse Foto: Jan Vorsselmans

Malle - Houtsnijder Hugo Laureyssens uit Westmalle is op 80-jarige leeftijd in ZNA Middelheim geheel onverwacht overleden aan een hartaanval. Hij beoefende zijn kunst meer dan 45 jaar.

Hugo Laureyssens was afkomstig van Antwerpen, maar vond in Westmalle een nieuwe thuis, waar hij samen met echtgenote Caroline Van Gysel vele mooie jaren beleefde.

Hij was als houtsnijder een talent, zonder kunstacademie te hebben gevolgd. Hij nam wel geregeld deel aan cursussen in Oostenrijk.

De kunstenaar liet zich inspireren door alles wat hij in zijn omgeving aantrof. “Dat zijn mensen en dieren, maar ook bestaande constructies, zoals beelden van Lange Wapper, Nello en Patrasche en heiligen.”

Hugo werkte vanuit een eigen innerlijke impuls, maar ook in opdracht van klanten die bijvoorbeeld graag een Maria- of een Sint-Jozefbeeld in hun woonkamer wilden zetten.

Hij stelde geregeld tentoon, onder meer ook in het Kasteel de Renesse in Oostmalle, waar een groot bas-reliëf van hem hangt dat Sint-Joris met de draak voorstelt.

Ingevolge de wens van de Westmalse houtsnijder wordt zijn lichaam aan de wetenschap geschonken en is er geen uitvaartplechtigheid. De crematie volgt achteraf.