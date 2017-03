Annelien Coorevits heeft bijzonder slecht nieuws voor de dames op ‘Temptation Island’

De laatste kampvuurbeelden hebben het een en ander losgemaakt bij de mannen van de koppels op ‘Temptation Island’. Ze bleven echter niet lang bij de pakken zitten en namen wraak. Zeer zoete wraak met enkele harde beelden als gevolg. Het is aan presentatrice Annelien Coorevits om die, vlak voor de dreamdate, aan de dames te tonen. Dat verloopt allesbehalve rustig. “Ik breek zijn neus”, zegt Lisa over Merijn nadat ze even intens moest kokhalzen. En Lize? Die ziet niet in waarom ze zich nog moet inhouden.