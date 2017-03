Modemerken slaan de handen in elkaar: de leukste samenwerkingen van het moment

Modemerken en -ontwerpers die samenwerken, dat betekent dat je als klant twee vliegen in één klap kunt slaan. Een overzicht van de leukste collabs van het voorjaar.

Komono x Colette

De Parijse concept store Colette bestaat dit jaar twintig jaar en dat wordt gevierd. De hippe winkel uit Rue du Faubourg-Saint Honoré gaat in zee met het Belgische Komono, het accessoirelabel van Anton Janssens en Raf Maes. Het resultaat? Een zwarte horloge met accenten in het typische Colette-blauw. Kostprijs: 200 euro.

Stutterheim x Henrik Vibsko

Het Zweedse label Stutterheim, bekend van de regenjassen in klassieke kleuren, slaat de handen in elkaar met designer Henrik Vibsko. Ze werkten samen aan een twee jassen met grafische accenten die zowel mannen als vrouwen kunnen dragen. Het ene model compileert een roze basis met gele, zwarte en witte accenten; de andere combineert groen, zwart en zandkleur. Kostprijs: 350 euro.

Puma x Rihanna

Dat Rihanna naast zingen ook kan ontwerpen is al gebleken uit de populariteit van haar vorige collecties voor het sportmerk. Deze lente gooit ze het over een stoere boeg, maar met iets meer romantische accenten dan vroeger. Denk aan sneakers en slippers met strikken. Kostprijs: vanaf 90 euro. Snel zijn is de boodschap: op de site van het label zijn al veel maten uitverkocht.

& Other Stories x Shoplifter

De IJslandse kunstenares Hrafnhildur Arnardóttir, de vrouw achter Shoplifter die momenteel in New York woont, vertaalt haar kunstwerken naar modeontwerpen. Dat resulteert in een erg kleurrijke en abstracte collectie met regenjassen en aaibare accessoires. Elk ontwerp is een ode aan haar twintigjarige carrière. Kostprijs: vanaf 9 euro.

Ace & Tate x Lernert en Sander

Deze lente pakt ook het Amsterdamse brillenmerk Ace & Tate uit met een collab en die krijgt een extra Nederlands tintje. Het label gaat in zee met het bevriende creatieve duo Lernert & Sander, dat al samenwerkte met Hermès, Kenzo en Jean Paul Gaultier. Het resultaat? Twee nieuwe zonnebrillen met oogjes als grappige twist. Kostprijs: 148 euro.