Lize Spit en Jeroen Olyslaegers op shortlist Libris Literatuurprijs

Twee Vlamingen hebben de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2017 gehaald. Het gaat om Jeroen Olyslaegers met “Wil” en Lize Spit met “Het smelt”. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Hortus Botanicus te Amsterdam. In totaal zijn nog zes schrijvers in de running voor de prestigieuze prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar.