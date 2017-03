TREND. De trainingsbroek 2.0

Ze zijn uiterst comfortabel, casual te combineren en hun slonzige reputatie is dankzij de opwaardering bij verschillende modehuizen helemaal verleden tijd: trainingsbroeken zijn weer hip en zo draag je ze met stijl.

In het najaar van 2016 was de trainingsbroek 2.0 - denk elegante stofjes en hippe accenten - aan een opmars bezig. Tijdens de opnames van ‘De Slimste Mens’ en haar boekrelease van ‘Hard’ verscheen ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel in een donkerblauw exemplaar met rode streep. De cool factor is ook ‘Famlie’-actrice Bab Buelens niet ontgaan en ook zij heeft er een in haar kleerkast liggen.

De populariteit van de trainingsbroek, die helemaal binnen de trend athleisurewear valt, neemt alleen maar toe. Verschillende modehuizen, waaronder Gucci, Philipp Plein en Moschino brengen luxueuze versies op de markt. Ook sportmerken en modeketens, waaronder Adidas, Zara en H&M, ontwerpen stuks met de focus op fashion in plaats van sport.

Zara - 25,95 euro / H&M - 8,99 euro / Philipp Plein 450 euro

Met deze stijltips lijk je in geen geval op een lid van de familie Flodder: combineer de trainingsbroek - in Engelse shops vaak omschreven als track of sweat pants - met een hakje en een simpel T-shirt of bloesje voor een look die overal werkt. Van op kantoor tot op een feestje: met sportieve elegantie sla je de bal zelden mis. Een broek voor in de sportschool houd je in de zaal, met een modieus exemplaar, werk je je niet in het zweet.