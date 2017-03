Cimolai pakt eerste rit in Catalonië na millimeterspurt tegen Bouhanni

Davide Cimolai heeft de eerste rit in de Ronde van Catalonië gewonnen. Na een pittige rit klopte hij aan de finish in Calella Nacer Bouhanni met enkele millimeters. Sbaragli werd derde. Logischerwijze is de Italiaanse spurter van FDJ ook de eerste leider.

Terwijl de bonkige voorjaarsrenners over de Vlaamse kasseien knallen, strijden in de Spaanse Ronde van Catalonië de frêle klimmers en explosieve punchers voor de oppergaaien met een pak hellingen op het menu. In een pittige eerste rit met start en aankomst in Calella moest het peloton al meteen over twee hellingen van eerste categorie. En met nog een bergje van derde categorie op dik twintig kilometer van de streep was het nog maar de vraag of de eerste rit een sprintfestijn zou worden. André Greipel stond in ieder geval aan de start om te spurten, maar had nog voor de start al spijt van zijn Spaanse trip.

Profiel van de openingsetappe

Vier renners bemanden de lange vlucht van de dag. Pierre Rolland, Affonso, Nazaret en Antonio Nibali, broer van Tourwinnaar Vincenzo Nibali, konden in het begin van de etappe weg raken uit het peloton en een kloof slaan van maximaal drie minuten. Die slonk wel zienderogen bij de beklimming van de eerste categorie, wat Bol, Canty en Domont aanzette om de aanvalstrompet op te zetten en de brug naar de kopgroep te slaan. De Nederlander Bol en de Fransman Domont gooiden met nog iets meer dan vijftig kilometer voor de boeg hun medevluchters niet veel later overboord en trokken met twee op avontuur.

Het peloton liet het tempo echter niet zakken en op 25 kilometer van de finish was ook het verhaal van de twee ontsnappers gedaan. Vooral de troepen van Lotto-Soudal deden veel kopwerk. Blijkbaar verteerde spurtbom Greipel de hellingen beter dan dat hij vooraf dacht.

#VoltaCatalunya The escapees are caught. @DeGendtThomas is dictating the pace at the front of the pack. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 20, 2017

Op de laatste helling van derde categorie, met top op achttien kilometer van het einde, werd er vuurwerk verwacht. Maar de aanvalspogingen bleven uit. Met een compact peloton denderden ze richting de streep in de straten van Calella. Ook late uitvalspogingen van de Fransman Cyril Gautier en de Engelsman Peter Kennaugh kon de massaspurt niet meer voorkomen. Bouhanni ging van ver aan en leek op weg naar een tweede opeenvolgende ritwinst in Calella, maar in de laatste meters ging de Italiaan Davide Cimolai er nog over. Sbaragli werd derde. De Duitser André Greipel moest tevreden zijn met de vijfde plaats, achter de Nieuw-Zeelander Dion Smith. Pieter Serry was de beste Belg op de dertiende stek. Cimolai is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de Spaanse rittenkoers. Morgen staat een ploegentijdrit van 41 kilometer op het programma.