Aftrapfeest groot succes: al 900 deelnemers voor ‘Picknick the Streets’

Borgerhout - Op de Turnhoutsebaan valt altijd wel wat te beleven, gisteren was er het grote kickoff -feest van ‘Picknick the Streets’. Daar kon je je inschrijven voor een reuzepicknick op de Turnhoutsebaan, die doorgaat op 17 september.

Het project is een initiatief van de vereniging “BorgerhouDt van Mensen”, De Roma en Gazet Van Antwerpen. Met Picknick in the Streets wil de organisatie de mensen wakker schudden voor de problemen op en rond de Turnhoutsebaan. De picknick wordt een gezellig evenement , waar je gezellig kan tafelen aan een 400 meter lange picknicktafel. Er waren initieel 650 plaatsen voorzien, maar die zijn dus al ruim volzet, zodat er in shiften zal worden gewerkt.