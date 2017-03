Ouders kamperen twee nachten aan schoolpoorten, maar nog plaats over

Geel - De kinderen van de ouders die het voorbije weekend kampeerden voor de schoolpoorten van vrije basisschool Regenboog in Holven en stedelijke basisschool Larum zijn maandag zonder problemen ingeschreven geraakt. Bij Regenboog begon het kamperen voor de 22 beschikbare plaatsjes in de eerste kleuterklas zaterdagmiddag al.

“Ze stonden met twintig ouderparen op de stoep toen we de inschrijvingen startten”, zegt directeur Patrick Engelen van Regenboog. “Uiteindelijk hebben we dus nog twee plaatsjes over. Op de opendeurdag voor nieuwe ouders enkele weken geleden telden we ook al precies deze twintig mensen. Tja, als één persoon begint te kamperen omdat hij de keuzevrijheid wil, wordt dat voorbeeld natuurlijk snel nagevolgd. Maar ik vermoed dat dit fenomeen over enkele jaren wel verdwijnt.”

Ook in Larum, waar drie ouders zaterdagnacht hun tenten voor de poort opsloegen, geraakten de kinderen vlot ingeschreven.

De stad Geel en de schoolbesturen overleggen al jaren over de invoering van een centraal aanmeldingsregister. (ho)