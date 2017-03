7.000 vlieguren voor Belgische F-16’s in strijd tegen IS

De Belgische F-16’s hebben er zevenduizend vlieguren opzitten in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS), in het kader van de Belgische operatie Desert Falcon die deel uitmaakt van de door de VS geleide missie tegen IS (Operation Inherent Resolve). Minister van Defensie Steven Vandeput woonde maandag op een luchtmachtbasis in Jordanië de terugkeer bij van de gevechtstoestellen die de mijlpaal hebben gehaald.