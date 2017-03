Belgische loonhandicap in vergelijking met buurlanden opnieuw verkleind

De uurloonkosten in België zijn in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw duidelijk minder snel gestegen dan in de buurlanden. Dat blijkt uit cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat maandag bekendmaakte.

De loonkosten lagen in België in het laatste kwartaal van vorig jaar 0,1 procent hoger dan in dezelfde periode het jaar voordien. In het derde kwartaal waren de loonkosten met 0,3 procent gestegen in België.

In Duitsland, de grootste economie van de eurozone, was er in het vierde kwartaal een stijging met 3 procent. In Luxemburg was dat 1,8 procent, in Nederland 1,5 procent en in Frankrijk 1,3 procent.

In de hele eurozone lagen de loonkosten in het vierde kwartaal 1,6 procent hoger dan in de laatste maanden van 2015, in de Europese Unie 1,7 procent. De grootste stijgingen waren er in Roemenië (+12,3 procent), Litouwen (+10,7 procent) en Letland (+8,1 procent), terwijl de uurloonkosten daalden in Griekenland (-0,5 procent) en Oostenrijk (-0,1 procent).