Zonnekaart toont hoe geschikt uw dak is voor zonnepanelen of -boiler

Om nog meer mensen, bedrijven en organisaties te overtuigen om zonnepanelen of een zonneboiler op het dak te plaatsen heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) een ‘Zonnekaart’ uitgewerkt. Dat is een online toepassing waarop iedereen meteen kan zien of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen of -boiler, hoeveel de installatie kost en wat de terugverdientijd is.

Nu heeft één op de acht gebouwen in Vlaanderen zonnepanelen of een zonneboiler. “Dat betekent dat er nog heel veel potentieel is”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). “Met de Vlaamse Zonnekaart kan elke Vlaming zien hoe goed zijn of haar dak scoort en hoeveel een installatie hem of haar zou kosten en wat die zou opbrengen”, zegt de minister. “Zonne-energie is niet duur meer en vooral winstgevend. Bovendien zijn de meeste daken geschikt. Dat kan iedereen nu met eigen ogen vaststellen”.

De Zonnekaart is hier terug te vinden. Wie zijn adres ingeeft, ziet meteen of het dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot niet bruikbaar (oranje) is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Voor elk ideaal of bruikbaar dak berekent de Zonnekaart de kostprijs en de terugverdientijd.

De berekeningen gebeuren standaard voor een doorsneegezinsverbruik, maar je kan de instellingen eenvoudig aanpassen en een persoonlijke berekening uitvoeren. De toepassing beschikt ook over profielen voor grote verbruikers, zoals bedrijven, scholen of supermarkten.