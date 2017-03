Kerel toont opmerkelijke manier om blikje bier te openen, maar oogst felle kritiek

Opmerkelijk is het zeker, maar populair maakte deze kerel zich niet door deze recent opgedoken video. In plaats van een blikje bier op een normale wijze te openen, maakte hij daarentegen gebruik van een aangespoelde haai. Een vriend hield de bek van het haai open, waarna hij een gat in zijn blikje prikte door die tegen de tanden van de haai te rammen.

De dieronvriendelijke praktijken van beide mannen hebben al veel kritiek geoogst op sociale media. Sinds de beelden op onder meer op de Instagram- en Twitter- pagina van ‘Total Frat Move’ is verschenen, is de video al meer dan een half miljoen keer bekeken. Scherpe reacties bleven niet lang uit. “Ik hoop dat de haai zijn arm heeft opgegeten”, liet iemand optekenen. Waar de beelden exact werden opgenomen, is niet duidelijk.

De techniek staat bekend als ‘shotgunning’. Hierbij is het de bedoeling om een gat in een blikje bier te prikken en die daarna zo snel mogelijk leeg te drinken. Normaliter wordt daarbij gebruikgemaakt van een schroevendraaier of een mes.