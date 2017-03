Kim Kardashian vertelt voor het eerst in tranen over de overval in Parijs: “En toen dacht ik: nu gaan ze mij verkrachten”

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian (36) heeft voor de eerste keer emotioneel getuigd over de overval in haar Parijse hotelkamer, eind vorig jaar. In de nieuwe ‘Keeping Up with the Kardashians-aflevering’ zagen we hoe ze in tranen uitbarstte terwijl ze terugdacht aan het angstaanjagende moment.

Kim vertelde geëmotioneerd hoe bang ze zich op dat moment voelde. “Ze richtten hun geweer op mij en ik wist het gewoon: ze gingen me door het hoofd schieten. Dan plakten ze duct tape op mijn gezicht. Ik zag het geweer zo helder”, zegt ze nog steeds erg aangeslagen. “Ik heb een gezin. Ik heb twee baby’s. Laat me leven”, riep de mama van twee die dag nog.

“Op een bepaald moment greep één van de inbrekers mijn benen vast. Ik had geen kleren aan onderaan. Hij trok me richting hem naar het voeteinde van het bed. En toen dacht ik: oké, dit is het moment waarop ze me gaan verkrachten. Ik was me mentaal al aan het afsluiten - en toen deed hij het niet. In de plaats daarvan tapete hij mijn benen dicht.”

De vrouw van Kanye West kan rekenen op de steun van haar zussen Kourtney en Khloe. “Ik heb een hele tijd gebeden dat Kourtney een gewoon leven zou kunnen leiden, nadat ze mijn dood lichaam zou vinden... Ik dacht echt dat ik het niet ging halen. Ik weet hoe zo’n situaties normaal aflopen.” Op een gegeven moment dacht ze eraan om te ontsnappen, maar ze durfde niet uit vrees dat ze zou neergeschoten worden. “En wat als de lift niet op tijd opende. Dan was ik eraan voor de moeite.”

Kim Kardashian werd op 3 oktober 2016 overvallen in haar hotelkamer in de Franse hoofdstad Parijs, waar ze verbleef tijdens de modeweek. Op dat moment was haar bodyguard met haar zussen aan het feesten in een nabijgelegen club. De overvallers gingen aan de haal met een fortuin aan juwelen van de ster. Ondertussen zijn er zeventien mannen opgepakt en zijn er tien aangeklaagd.