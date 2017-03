Onze mollenjagers bij de start van aflevering 7: “Beide vrouwen zijn verdacht”

Het net sluit zich stilaan rond De Mol. In de aflevering van maandagavond valt de laatste kandidaat af voor de grote finale, en dat is het ideale moment om eerdere afleveringen nog eens te herbekijken. Onze mollenjagers Davy en Charlot geven je tips bij de aflevering van maandagavond.

Foto: rr

De tips van Davy:

* “Tot 7 maal 70 maal, vergeef ik een ander zijn schuld”: zo gaat het kerklied dat aan bod kwam tijdens de hartslagproef. Godsdienstlerares Annelies heeft echter haar eigen versie: “Tot 7 maal 70 maal, GEEF ik een ander zijn schuld” zingt ze terwijl de correcte tekst in beeld komt.

* Bij de meet-en-greet in het donker kan De Mol bij iedereen geld van tafel wegnemen... behalve bij Annelies. Is dit misschien een hint? Kan De Mol niet in actie komen als ze zelf vastgeketend zit aan een stoel?

* Langs de andere kant heeft Annelies van alle kandidaten wel het meeste geld verdient tijdens de hartslagproeven: €200. Dat terwijl de bijdrage van Eline exact het tegenovergestelde was: door haar inspanningen verdween er €200 uit de groepspot.

* Opvallend was dat de hartslag van Eline al van bij het begin van de opdracht zeer hoog lag. Heeft ze vooraf nog snel wat gesport buiten het oog van haar medekandidaten en de kijkers? Het zou alvast leuke beelden opleveren voor de molacties in de laatste aflevering. De bijdragen van Eline aan de groepspot zijn trouwens over alle afleveringen heen zeer beperkt.

* Hoofdverdachte: Ze houdt zich meestal ook op de achtergrond, maar gaat wel vaak akkoord met foute antwoorden van medekandidaten. Ook bij het samenstellen van de vlag tijdens de duikproef konden foute suggesties weer snel op Eline’s steun rekenen. Beide vrouwen blijven op mijn verdachtenlijstje staan, al neemt Eline ondertussen toch een voorsprong.

Foto: rr

De tips van Charlot:

* De immer zenuwachtige Annelies kon haar hartslag vrij goed onder controle houden tijdens de ontmoeting met de mol. Vreemd. Maar dat is niet het enige vreemde aan Annelies. Haar klunzige gedrag bij iedere opdracht begint zodanig realistisch te lijken dat het haast niet anders kan dan dat ze een gewone deelnemer is. In dat geval is het oplossen van de eliminatievragen, in tegenstelling tot alle andere proeven dit seizoen, blijkbaar toch iets waar ze goed in is. Of zou ze toch de mol kunnen zijn?

* Ook deze aflevering nam Robin heel erg het voortouw. Zou hij echt niet meer weten hoe de vlag van Zuid-Afrika eruit ziet?

* De wrevel tussen Davey en Eline, zowel bij de duikproef als bij de caravanopdracht kunnen we volgens mij wijten aan het feit dat Eline Davey verdenkt. Als zij deze week de afvaller blijkt te zijn, zal er heel wat duidelijk worden.

* Nu de totaal onverdachte Sam het spel heeft verlaten, zitten we ook deze week nog met de handen in het haar wat betreft verdenkingen.

* Hoofdverdachte: ik kies niet langer voor Robin, al sluit ik hem zeker niet uit. Voor mij zijn alle vier de kandidaten op dit moment hoofdverdachten, en ze hebben allemaal evenveel kans om de mol te zijn.