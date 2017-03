Rumst - Ook dit jaar was de zangavond in café Gildenhuis een groot succes.

De Reetse afdeling van KWB is stilaan een van de meest actieve verenigingen van de gemeente. Afgelopen zaterdag stond voor hen en, iedereen die er graag bij wou zijn een zangavond in het café Gildenhuis op het programma. De ruimte wordt na al die jaren stilaan te klein voor de Dré en zijn maten van De Volkse Zangers die voorgaan in deze activiteit.