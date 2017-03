Federer schrijft (opnieuw) geschiedenis in Indian Wells: “Ook ik ben helemaal verrast”

Roger Federer is opnieuw helemaal terug. De Zwitser heeft zondag het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/6.993.450 dollar) op zijn naam geschreven. De tennisser versloeg zijn landgenoot Stan Wawrinka in de finale in twee sets (6-4, 7-5), in een wedstrijd die 1 uur en 21 minuten duurde.

De als derde geplaatste Wawrinka won zijn halve finale nog overtuigend van de Spanjaard Pablo Carreno. Het was de eerste keer dat de Zwitser in de finale stond van Indian Wells. Federer won het toernooi al vier keer eerder, in 2004, 2005, 2006 en 2012. Hij rekende in de halve finale af met de Amerikaan Jack Sock.

De 35-jarige Federer won zondag zijn negentigste ATP-titel, op een totaal van 138 finales. In januari won hij nog de Australian Open. Wawrinka won al 15 titels in 26 finales op het ATP-circuit. In de onderlinge confrontaties met Wawrinka leidt Federer met 20-3.

“Ook ik ben helemaal verrast”

Na een mislukt 2016 presteert Roger Federer dit seizoen opnieuw op erg hoog niveau. Minder dan twee maanden na zijn onverwachte triomf op de Australian Open, schreef de 35-jarige Zwitser in Indian Wells dus opnieuw geschiedenis. Federer zag vorig seizoen door blessureleed nog grotendeels in het water vallen. Hij zakte weg op de wereldranglijst en leek afgeschreven voor de absolute top. Maar na zijn winst in Melbourne en Indian Wells lijkt “Fed Express” dit jaar wel herboren.

“Ook ik ben helemaal verrast door dit alles”, reageerde hij na zijn zege tegen Wawrinka. “Ik dreigde naar de 35e plaats op de ranking te tuimelen als ik niet in Australië had gespeeld of er snel was uitgegaan. Nu ben ik nummer 6 en dat is ongelofelijk. Het neemt veel druk weg als je reekshoofd bent of in de top tien staat.”

“Dit was opnieuw een droomweek”, vervolgde Federer, die het toernooi van Indian Wells voor de vijfde keer won en zo zijn 90e ATP-titel veroverde. “Ik ben nog altijd bezig aan een comeback. Ik hoop dat mijn lichaam het toelaat om te blijven spelen. Vorig jaar moest ik afzeggen voor dit toernooi en dat vond ik toen erg jammer, want het is een van mijn favoriete events. Dat ik hier nu opnieuw als kampioen sta, is een geweldig gevoel.”

Vier plaatsen winst op ATP-ranking, Goffin blijft twaalfde

Bovenaan de ATP-ranglijst doet Roger Federer ook de beste zaak: hij wipt van 10 naar 6. Zijn landgenoot Stan Wawrinka, van wie hij in de finale won, blijft derde na de Schot Andy Murray en de Serviër Novak Djokovic.Murray verloor in Californië al in de tweede ronde, Djokovic ging er als titelverdediger in de achtste finales uit. Beide toppers zegden na hun vroege uitschakeling af voor het toernooi van Miami, dat woensdag start. Ook daar was Djokovic titelhouder. Goffin heeft er, net als in Indian Wells, een plaats in de halve finales te verdedigen.

David Goffin behoudt zijn twaalfde plaats op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar werd afgelopen week uitgeschakeld in de achtste finales van het toptoernooi in Indian Wells, waar hij vorig jaar de halve finales haalde. Goffin verliest 270 punten maar blijft twaalfde. Het verschil met nummer dertien Grigor Dimitrov bedraagt wel nog amper 15 puntjes.

Steve Darcis, de tweede Belg in de top honderd, wint een positie en is 49e. Lager op de ranking volgen Arthur De Greef (125e, -3), Ruben Bemelmans (139e, +15), Joris De Loore (190e, +13) en Kimmer Coppejans (202e, -2).

