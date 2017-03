Daarom is boter is aan een stevige comeback bezig

Jeroen Meus die een stevige klodder boter in de pan gooit om een sappig stukje vlees te bakken. Enkele jaren geleden kreeg hij er nog bakken kritiek voor over zich heen. Vandaag is boter aan een comeback bezig. De prijs van boter is op de Europese markt bijna verdubbeld op één jaar tijd: van 2.610 euro per ton in april vorig jaar tot 4.140 euro deze maand.

De stijgende melkprijzen en groeiende vraag naar boter op de wereldmarkt spelen een rol, maar volgens Renaat Debergh van de Belgische confederatie van de zuivelindustrie is er sprake van een eerherstel. “Verschillende studies hebben aangetoond dat boter minder ongezond is dan altijd is beweerd”, zegt hij. “De vraag stijgt daardoor, te meer omdat het een authentiek product is.”

Voedingsexpert Theo Niewold van de KU Leuven geeft hem gelijk. “Boter bevat verzadigde vetzuren, maar die zitten evengoed in plantaardige alternatieven. Boterzuur heeft zelfs een gunstige invloed op onze immuniteit en darmflora. Veel te lang heeft boter onterecht een slechte naam gekregen. Dat betekent niet dat we nu massaal boter moeten smeren op onze boterhammen: het is een kwestie van mate. Dat geldt voor alle vetten.”