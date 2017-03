Volharding turnt laatste keer solo voor grote fusie

Essen - De turners van Volharding doken voor hun turnfeest terug in de tijd. Niet zonder reden, want na 94 jaar slaat Volharding, samen met Vlug & Blij, een nieuwe weg in.

Volharding trok alle registers open en liet zien wat ze in 94 jaar tijd heeft opgebouwd. Het was het laatste turnfeest onder eigen naam.

Met de komst van de nieuwe turnhal, die tegen het schooljaar 2018-2019 klaar moet zijn, komt er een einde aan de twee grootste turnkringen van Essen. Voortaan gaan Volharding en Vlug & Blij samen verder onder de voorlopige naam Turnkring Essen. De definitieve naam wordt pas gekozen wanneer de twee turnkringen ook daadwerkelijk zijn samengesmolten.

De turners en turnsters lieten het zaterdag in ieder geval nog niet aan hun hart komen. Zij focusten zich volledig op hun show. Met een teletijdmachine werd het publiek langs verschillende tijdsperiodes gekatapulteerd.

Zo werd er geturnd in witte plooirokjes en op de maat gemarcheerd, kwam u terecht in de jaren zestig met rock-’n-roll en werd er in de lucht gesprongen op de tonen van Pokémon.

Een straffe act kwam van Herman Van Ginderen. De bijna 60-jarige postbode liet met gemak zien hoe er vroeger aan acrobatie werd gedaan met de hulp van een stoel. Weinigen zullen het hem op die leeftijd nadoen.

Dat de allerkleinsten de show stalen met hun optreden hoeft geen betoog. Als volleerde ruitertjes trippelden ze de turnvloer op. Het was moeilijk om de aandacht bij de act te houden want de kleintjes waren naarstig op zoek naar mama of papa om dan vrolijk te zwaaien.

Dat er op turnen geen leeftijd staat, bewezen de dames. Zij brachten een act met de Coca Colaman. Misschien niet de echte, maar als stand-in mocht hij er zeker zijn.

Vanaf nu is het dus uitkijken naar volgend jaar en naar de allereerste show waarbij beide turnkringen hun kunnen zullen tonen. “Hoe en waar de show zal doorgaan is nog een vraagteken”, zegt de nieuwe voorzitter van Turnkring Essen. “Feit is dat de Heuvelhal te klein zal zijn om dan alle bezoekers, van beide turnkringen met in totaal 750 leden en 68 trainers, te ontvangen. Maar dat is een zorg voor later. We gaan in de volgende periode meer en meer samenwerken, elkaar beter leren kennen en samen activiteiten organiseren. De clubs zijn administratief al één club. Turnen en dansen doen de leden voorlopig nog even apart. Gymnastiek vraagt om gespecialiseerde toestellen, die vast opgesteld moeten kunnen worden om slijtage te voorkomen. Net zoals een voetbalveld geen volleybalveld is, is een turnhal geen sporthal.”