Adele zet veiligheidsagent op zijn plaats: “Als je nu nog één keer zegt dat ze moeten gaan zitten, hé...”

Adele was niet tevreden, dat was duidelijk. Middenin haar concert voor 77.300 fans in het Australische Etihad Stadium legde ze haar show even stil. De ‘Someone Like You’-zangeres was immers niet gediend met het gedrag van haar veiligheidsagent.

Die was wel heel beschermend en had het gevoel dat de superster niet veilig was zolang haar fans rechtstonden. Maar daar kon de diva niet mee lachen en dat liet ze duidelijk weten.

“Voor we naar het volgende lied gaan, wil ik even iets zeggen. Excuseer, meneer? Kun je alsjeblief stoppen met tegen mensen te zeggen dat ze moeten gaan zitten?” zei ze boos. “Als je niet van dansende mensen houdt, kom dan niet naar een fucking muziekoptreden.”

Ze bedoelde het niet om te lachen en voegde er nog dreigend aan toe: “Als ik nog één persoon zie, die van iemand anders moet gaan zitten, hé, ik zweer het...” Later verontschuldigde ze zich. “Ik ben een beetje emotioneel omdat het mijn laatste show is hier in Australië”, liet ze weten.