Ronny en Erik nemen deel aan de Cape Epic moutainbiketocht

Essen - Ronny Raeymakers en Erik Van Meel nemen deel aan een loodzware beproeving. Als duo nemen ze deel aan de Cape Epic, een achtdaagse mountainbiketocht door Zuid-Afrika.

De Cape Epic is een achtdaagse mountainbiketocht door Zuid-Afrika. Wat de Cape Epic zo speciaal maakt, is het parcours dat de renners voorgeschoteld krijgen: gemiddeld tussen de 1.500 en 2.500 hoogtemeters per rit over in totaal 700 kilometer over acht dagen. Maar dat schrikt de heren niet af. Ze gaan er voor. I

“Het heeft ons drie jaar gekost om ingeschreven te geraken”, zegt Erik Van Meel. “Maar nu is het ons eindelijk gelukt en gaan we onze droom proberen waar te maken.”

Twee jaar geleden nam het duo al mee aan de Crocodile Trophy in Australië. “Nog voor we die moutainbiketocht hebben gemaakt, zagen we een promotiefilmpje over de Cape Epic in Zuid-Afrika en wisten meteen dat we hier ook ooit aan wilden deelnemen.”

Slecht drie maanden voor de start van de moutainbiketocht werd hun deelname officieel bevestigd. "Sindsdien hebben we regelmatig getraind in de Essense bossen, maar dat is niets in vergelijking van wat we als moutainbikers ginder zullen voorgeschoteld krijgen. Toch gaan we ervoor. We zullen er het best van onszelf geven."