Wat doen Temptation Niels en Rosanna samen in Gent?

De 18-jarige Chiara was donderdag met school op uitstap in Gent. Ze stopten met de tram aan een halte en daar stond een koppeltje verwikkeld in een innige omhelzing. Het duurde niet lang tot de klas het duo herkende als, jawel; Niels en Rosanna, een van de Nederlandse koppels bekend uit ‘Temptation Island’.

“Het was heel duidelijk dat ze nog steeds een koppel zijn”, vertelt Chiara aan Het Belang Van Limburg. “Ze kuste hem in zijn nek.” De klasgenootjes haalden massaal hun smartphones boven om het schouwspel vast te leggen. “Niels keek even op, maar als hij zag dat we met onze gsm’s bezig waren, keek hij snel weg. Ze wilden precies niet herkend worden.” Maar het kwaad was al geschied: de twee werden samen vastgelegd op de gevoelige plaat.

Het lijkt er dus sterk op dat alles weer goed komt, ondanks alle hevige kampvuurbeelden en uitspraken. Rosanna verklaarde in de voorbije aflevering nog dat het haar “niet meer interesseert” en Niels niet meer moest komen aankloppen. Blijkbaar mocht hij dat dan toch wel doen...